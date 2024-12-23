Никифоров Анемподист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Анемподист

Никифоров Анемподист

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Анемподист
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
54,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Оленина
Место события
Оленина, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3232
Никифоров Анемподист
Текст оригинальной записи
Никифоров Анемподист д. Оленина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.