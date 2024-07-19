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Никитин Иван Никитин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Иван Никитин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
117,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Вершино
Место события
Вершино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3231
Никитин Иван Никитин - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Никитин Иван Никитин д. Вершино мещ.

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