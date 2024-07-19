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Михаилов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михаилов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Садов
Место события
Садов, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3224
Михаилов Федор
Текст оригинальной записи
Михаилов Федор д. Садов

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