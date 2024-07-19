Максимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Иван

Максимов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Бол. Заполька
Место события
Бол. Заполька, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3215
Максимов Иван
Текст оригинальной записи
Максимов Иван д. Бол. Заполька

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.