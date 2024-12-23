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Михаилов Зиновий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михаилов Зиновий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Хмельников
Место события
Хмельников, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3214
Михаилов Зиновий
Текст оригинальной записи
Михаилов Зиновий д. Хмельников

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