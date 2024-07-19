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Фон Мендель Владимир Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон Мендель Владимир Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
88,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Подспорье
Место события
Подспорье, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3212
Фон Мендель Владимир Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Фон Мендель Владимир Александрович двор. ус. Подспорье

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