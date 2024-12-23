Лилле Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛилле Владимир Яковлевич

Лилле Владимир Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лилле Владимир Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Лопусково
Место события
Лопусково, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3211
Лилле Владимир Яковлевич
Текст оригинальной записи
Лилле Владимир Яковлевич д. Лопусково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.