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Степанович Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанович Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3210
Степанович Константин
Текст оригинальной записи
Любичь-Ярмолович, Лозино Лозинский Константино Степанович д. Волма

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