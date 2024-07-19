Лилле Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛилле Яков Яковлевич

Лилле Яков Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лилле Яков Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
97,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Лапуснова
Место события
Лапуснова, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3204
Лилле Яков Яковлевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Лилле Яков Яковлевич мещ. д. Лапуснова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.