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Кильк Петр Янов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кильк Петр Янов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3202
Кильк Петр Янов
Текст оригинальной записи
Кильк Петр Янов СПБ, губ. Гдовского у. Узьминской в.

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