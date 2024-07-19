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Иудин Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иудин Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Бошеводово
Место события
Бошеводово, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3199
Иудин Павел
Текст оригинальной записи
Иудин Павел д. Бошеводово

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