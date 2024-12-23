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Емельянов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Емельянов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Чернецко
Место события
Чернецко, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3174
Емельянов Дмитрий
Текст оригинальной записи
Емельянов Дмитрий д. Чернецко

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