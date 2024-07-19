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Егоров Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Петрово Поле
Место события
Петрово Поле, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3173
Егоров Филипп
Текст оригинальной записи
Егоров Филипп д. Петрово Поле

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