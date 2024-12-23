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Евдокимов Василий Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евдокимов Василий Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Давыдович
Место события
Давыдович, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3170
Евдокимов Василий Алексеев
Текст оригинальной записи
Евдокимов Василий Алексеев д. Давыдович

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