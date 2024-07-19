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Дмитриев Моисей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Моисей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Петрово Поле
Место события
Петрово Поле, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3164
Дмитриев Моисей
Текст оригинальной записи
Дмитриев Моисей д. Петрово Поле

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