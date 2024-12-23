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Гмитриев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гмитриев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Карпово
Место события
Карпово, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3161
Гмитриев Яков
Текст оригинальной записи
Гмитриев Яков д. Карпово

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