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Денисов Иван Ларионов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Денисов Иван Ларионов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Больма
Место события
Больма, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3157
Денисов Иван Ларионов
Текст оригинальной записи
Денисов Иван Ларионов с. Больма

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