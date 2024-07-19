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Дмитриев Никонор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Никонор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Больш. Запольки
Место события
Больш. Запольки, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3155
Дмитриев Никонор
Текст оригинальной записи
Дмитриев Никонор д. Больш. Запольки

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