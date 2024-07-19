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Григорьев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Выс. Остров
Место события
Выс. Остров, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3144
Григорьев Петр
Текст оригинальной записи
Григорьев Петр с. Выс. Остров

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