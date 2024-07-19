Гоминский Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоминский Петр Ефимович

Гоминский Петр Ефимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гоминский Петр Ефимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
58,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Веретье
Место события
Веретье, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3141
Гоминский Петр Ефимович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Гоминский Петр Ефимович дв. д. Веретье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.