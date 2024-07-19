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Гернет Леонид Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гернет Леонид Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
100
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Веретино
Место события
Веретино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3140
Гернет Леонид Константинович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Гернет Леонид Константинович двор. пуст. Веретино

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