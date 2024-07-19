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Гернет Константин Карлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гернет Константин Карлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
169,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Веретино
Место события
Веретино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3139
Гернет Константин Карлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Гернет Константин Карлович двор. пуст. Веретино

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