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Васильев Леонид Осипович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Леонид Осипович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
193,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Манкошево
Место события
Манкошево, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3126
Васильев Леонид Осипович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Васильев Леонид Осипович двор. пуст. Манкошево

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