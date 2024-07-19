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Борисов Василий Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Борисов Василий Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3124
Борисов Василий Семенович
Текст оригинальной записи
Борисов Василий Семенович д. Симонова Борзынской вол. Тверс. губ.

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