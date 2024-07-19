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Богданов Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Вялого Веретья
Место события
Вялого Веретья, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3123
Богданов Владимир
Текст оригинальной записи
Богданов Владимир д. Вялого Веретья

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