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Бусель Михаил Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бусель Михаил Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
0,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3122
Бусель Михаил Семенович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Бусель Михаил Семенович ст. Торбино 2, ж. д. кр. Минской губ.

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