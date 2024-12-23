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Басков Петр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Басков Петр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Заручевья
Место события
Заручевья, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3120
Басков Петр Васильевич
Текст оригинальной записи
Басков Петр Васильевич д. Заручевья

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