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Беляев Александр Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляев Александр Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
59,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Божеводово
Место события
Божеводово, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3117
Беляев Александр Алексеевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Беляев Александр Алексеевич двор. дер. Божеводово

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