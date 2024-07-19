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Александров Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
26,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Бошеводово
Место события
Бошеводово, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3114
Александров Андрей - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Александров Андрей мещ. д. Бошеводово

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