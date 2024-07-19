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Афанасьев Яков Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Яков Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3110
Афанасьев Яков Алексеев
Текст оригинальной записи
Афанасьев Яков Алексеев Самар. г. д. Криволугья

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