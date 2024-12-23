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Афонасьев Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афонасьев Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Самокражи
Место события
Самокражи, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3105
Афонасьев Сергей
Текст оригинальной записи
Афонасьев Сергей д. Самокражи

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