Александров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Иван

Александров Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Петрова Поля
Место события
Петрова Поля, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3104
Александров Иван
Текст оригинальной записи
Александров Иван д. Петрова Поля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.