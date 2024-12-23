Александров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Семен

Александров Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
34,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Давыдович
Место события
Давыдович, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3096
Александров Семен
Текст оригинальной записи
Александров Семен д. Давыдович

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.