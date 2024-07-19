Андрев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрев Андрей

Андрев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андрев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Бол. Михнович
Место события
Бол. Михнович, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3092
Андрев Андрей
Текст оригинальной записи
Андрев Андрей д. Бол. Михнович

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.