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Яковлев Терентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Терентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
89,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Заозерья
Место события
Заозерья, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3086
Яковлев Терентий
Текст оригинальной записи
Яковлев Терентий д. Заозерья

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