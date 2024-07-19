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Эммануилов Петр Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Эммануилов Петр Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
106,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Мошно
Место события
Мошно, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3085
Эммануилов Петр Николаевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Эммануилов Петр Николаевич мещ. д. Мошно

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