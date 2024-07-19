Шатько Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатько Павел Петрович

Шатько Павел Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шатько Павел Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
80,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловки
Место события
Окуловки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3084
Шатько Павел Петрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Шатько Павел Петрович двор. ст. Окуловки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.