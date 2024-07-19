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Шпаковский Иосиф Карлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шпаковский Иосиф Карлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
земля в пус. Выдрино и Давыдово (78,5)
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3083
Шпаковский Иосиф Карлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Шпаковский Иосиф Карлович двор. земля в пус. Выдрино и Давыдово

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