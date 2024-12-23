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Фаддеев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фаддеев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Глядки
Место события
Глядки, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3067
Фаддеев Михаил
Текст оригинальной записи
Фаддеев Михаил д. Глядки

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