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Ферапонтов Александр Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ферапонтов Александр Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
32,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3055
Ферапонтов Александр Михайлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Ферапонтов Александр Михайлович свящ. Перетновской цер.

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