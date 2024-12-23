Тарасов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Николай Иванович

Тарасов Николай Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Николай Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
155,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Теребунова
Место события
Теребунова, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3045
Тарасов Николай Иванович
Текст оригинальной записи
Тарасов Николай Иванович с. Теребунова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.