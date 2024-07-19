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Тришитный Сергей Иосифович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тришитный Сергей Иосифович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
98,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Дерник
Место события
Дерник, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3044
Тришитный Сергей Иосифович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Тришитный Сергей Иосифович двор. пуст. Дерник

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