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Степанов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Снарева
Место события
Снарева, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3033
Степанов Александр
Текст оригинальной записи
Степанов Александр д. Снарева

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