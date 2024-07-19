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Соловьев Николай Федулович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Николай Федулович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
55,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловка
Место события
Окуловка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3023
Соловьев Николай Федулович
Текст оригинальной записи
Соловьев Николай Федулович куп. с. Окуловка

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