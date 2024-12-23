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Соин Иван Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соин Иван Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
155,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Парахино
Место события
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3022
Соин Иван Алексеев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Соин Иван Алексеев д. Парахино Валд. мещ.

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