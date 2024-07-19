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Романов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
47,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3018
Романов Михаил - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Романов Михаил пус. Чисти кр. Тверск. губ.

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