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Реш Франц Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Реш Франц Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
100,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Трахиново-Парахино
Место события
Трахиново-Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3017
Реш Франц Петрович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Реш Франц Петрович мещ. ус. Трахиново-Парахино

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