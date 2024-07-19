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Платонов Апполон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Платонов Апполон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Кузьминка
Место события
Кузьминка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3010
Платонов Апполон
Текст оригинальной записи
Платонов Апполон пос. Кузьминка

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