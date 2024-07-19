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Парровардье Мануил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Парровардье Мануил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Опалево
Место события
Опалево, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3009
Парровардье Мануил Иванович
Текст оригинальной записи
Парровардье Мануил Иванович пус. Опалево

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