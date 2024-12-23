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Плаксин Афанасий Никифоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Плаксин Афанасий Никифоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Верешина
Место события
Верешина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3008
Плаксин Афанасий Никифоров
Текст оригинальной записи
Плаксин Афанасий Никифоров д. Верешина

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